Großbritannien: Industriestimmung erholt sich weniger als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage in der britischen Industrie hat sich zum Jahresanfang weniger verbessert als erwartet. Im Januar stieg der Einkaufsmanagerindex für die Industriebetriebe um 0,8 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,3 Punkte gerechnet.

Damit bleibt der Stimmungsindikator deutlich unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

"Der Abschwung im britischen verarbeitenden Gewerbe setzte sich Anfang 2024 fort, wobei Produktion, Auftragseingänge und Beschäftigung im Januar zurückgegangen sind", kommentierte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global. Von der Schwäche seien alle Industriesektoren betroffen gewesen. Die Probleme würden durch die Krise im Roten Meer verschärft, da sie die Planung von Kosten und Lagerbeständen erschwere./jsl/bgf/stk