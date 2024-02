EU-Lieferkettenpläne wackeln - Ampel kann wegen FDP nicht zustimmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wird den EU-Plänen für ein strenges Lieferkettengesetz wegen Widerstandes der FDP nicht zuzustimmen.

Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann teilten am Donnerstag mit, sie könnten das Ergebnis der Beratungen zwischen EU-Kommission, Parlament und Mitgliedsländern nicht mittragen. "Im Rat der Europäischen Union hat dies eine Enthaltung Deutschlands zur Folge, die im Ergebnis wie eine 'Nein'-Stimme wirkt", heißt es in einem Schreiben der beiden FDP-Politiker. Es ist nach Angaben aus der Regierung an Wirtschaftsverbände gerichtet. Damit ist insgesamt eine EU-Zustimmung fraglich und der nächste Streit in der Ampel programmiert.

In Deutschland hatten die großen Wirtschaftsverbände ein Nein zu den EU-Plänen gefordert. Sie kritisierten, dass die Pläne weit über das geltende deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hinausgingen. Bereits jetzt komme es zum Rückzug europäischer Firmen aus Drittländern, in denen sie Probleme bekommen könnten. Das FDP-Präsidium hatte sich Mitte Januar bereits klar gegen die EU-Richtlinie ausgesprochen.

Lindner und Buschmann attestierten dem in den EU-Verhandlungen federführenden Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) "beachtliche Verhandlungserfolge". Gleichwohl könnten beide Ministerien nicht zustimmen. "Das Trilog-Ergebnis würde dazu führen, dass Unternehmen für Pflichtverletzungen in der Lieferkette in erheblicher Weise zivilrechtlich haften", schreiben die beiden FDP-Minister. Auch sei der Anwendungsbereich des Entwurfs sehr weit, so dass deutlich mehr Unternehmen als nach derzeitiger deutscher Rechtslage betroffen wären.

INDUSTRIEVERBAND BDI ERLEICHTERT

"Die deutsche Industrie ist erleichtert", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Die EU-Pläne seien wirklichkeitsfremd und würden Unternehmen uneinlösbare Pflichten aufbürden, die zudem mit zusätzlichem bürokratischen Aufwand verbunden wären. "Es ist gut, dass dieser Irrweg von Berlin nicht unterstützt wird."

Die EU will Unternehmen stärker für Missstände in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen. Menschenrechte und Umweltstandards sollen so stärker als bisher eingehalten werden. Strafen bei Verstößen könnten sich auf bis zu fünf Prozent des weltweiten Umsatzes der Firmen belaufen.

Lindner und Buschmann argumentieren in ihrem Schreiben, dass es beträchtliche Haftungsrisiken gebe, weil der Richtlinienentwurf der EU einen sehr weiten Begriff der Lieferkette zugrunde lege. Die Sanktionsmöglichkeiten erschienen auch unangemessen. "Es ist zudem mit erheblichen finanziellen und personellen, aber auch bürokratischen Mehrbelastungen für unsere Unternehmen zu rechnen." Deutsche Unternehmen könnten Auslandsengagements infrage stellen und am Ende durch chinesische Konzerne ersetzt werden. Das könnte ökologisch und menschrechtlich zu einer Verschlechterung der Lage führen.

