TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 2. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 07:00 NLD: TomTom, Jahreszahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 08:00 DEU: Hawesko, Jahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember und Gesamtjahr 2023 12:00 USA: Chevron, Q4-Zahlen 12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 13:00 DEU: Schaeffler, außerordentliche Hauptversammlung und gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2024 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Jahreszahlen FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/24 10:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundestag mit Verabschiedung Haushalt 2024 und Haushaltsfinanzierungsgesetz 09:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Schulze treffen den ukrainischen Gesundheitsminister Ljaschko + 12.15 Pk mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und dem ukrainischen Gesundheitsminister Viktor Ljaschko 10:00 DEU: Online-Pk WWF Deutschland zur Veröffentlichung der Studie «100 Prozent bis 2035: Dem klimaneutralen Stromsystem den Weg bereiten - Regulierungsrahmen und Finanzierung Erneuerbarer Energien» 13:00 DEU: Vorstellung Ergebnisse aktuelle ZEW-Studie «Digitalisierung und Energieeffizienz: Status Quo in deutschen Unternehmen?» (via Zoom) DEU: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in fast allen Bundesländern BEL: Informelles EU-Außenministertreffen (1. Tag), Brüssel BEL: EU-ASEAN-Ministertreffen, Brüssel

