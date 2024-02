Bundestag beschließt Bundeshaushalt für 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Mit zweimonatiger Verspätung hat der Bundestag den Bundeshaushalt für das laufende Jahr beschlossen.

Für das Haushaltsgesetz stimmten am Freitag in namentlicher Abstimmung 388 Abgeordnete mit Ja und 279 mit Nein. Der von SPD, Grünen und FDP unterstützte Haushalt sieht Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro vor. Es sind bis zu 39 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden geplant. Damit soll nach derzeitigem Stand die Schuldenbremse im Grundgesetz erstmals seit 2019 wieder eingehalten werden. Der Haushalt soll am Freitag auch noch den Bundesrat passieren. Die Zustimmung der Länderkammer ist aber nicht erforderlich.

Ursprünglich sollte der Etat im Dezember 2023 beschlossen werden. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts machte der Ampel-Koalition aber einen Strich durch die Rechnung. Die Bundesregierung musste kurzfristig Milliardenlöcher schließen.

(Bericht von Holger Hansen; Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)