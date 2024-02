Chart des Tages: OIL (02.02.2024)

Der Ölpreis wurde gestern Abend durch Medienberichte belastet, wonach Israel einem Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt habe. Diese Berichte wurden jedoch schnell von Katar, das als Vermittler zwischen Israel und der Hamas fungiert, mit der Begründung zurückgewiesen, dass noch keine Einigung erzielt worden sei...

Der Ölpreis wurde gestern Abend durch Medienberichte belastet, wonach Israel einem Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt habe. Diese Berichte wurden jedoch schnell von Katar, das als Vermittler zwischen Israel und der Hamas fungiert, mit der Begründung zurückgewiesen, dass noch keine Einigung erzielt worden sei. Dennoch erklärte Katar heute Morgen, die Hamas habe den Vorschlag für eine sechswöchige Waffenruhe "zunächst positiv bestätigt", aber der Weg zu einer Einigung sei noch lang und schwierig. Dennoch besteht der allgemeine Eindruck, dass die Gespräche vorankommen.

Andererseits erklärten US-Beamte gestern, sie hätten eine Entscheidung darüber getroffen, wie sie auf den jüngsten Drohnenangriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien reagieren wollen, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden, und das US-Militär bereite sich darauf vor, Ziele in Syrien und im Irak anzugreifen. Der genaue Zeitpunkt und der Umfang der Vergeltungsschläge bleiben jedoch ungewiss. Sollte sich das US-Militär nicht auf Ziele in Syrien und im Irak beschränken und direkt im Iran zuschlagen, wäre dies eine massive Eskalation, die mit ziemlicher Sicherheit iranische Vergeltungsmaßnahmen auslösen würde.

Abgesehen davon gibt es für die Trader vor dem Wochenende eine Menge Risiken. Ein mögliches Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas würde sich negativ auf die Ölpreise auswirken, während eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran positiv für den Kurs zu werten wäre. Allerdings scheint das Abkommen zwischen Israel und der Hamas nicht so unmittelbar bevorzustehen wie die Reaktion der USA auf den Drohnenangriff in Jordanien.

Ein Blick auf das OIL-Chart im H1-Intervall zeigt, dass sich die Abwärtsbewegung nach dem Durchbruch unter die Nackenlinie des Kopf-Schulter-Musters beschleunigt hat. Der Preis hat fast eine Lehrbuchspanne des gestrigen Ausbruchs aus diesem Muster erreicht. Die nächste wichtige Unterstützungszone, die es zu beachten gilt, befindet sich im Bereich von 77,25 $.

