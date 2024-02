Das war der Handelstag, 02.02.2024 🔴 NFP besiegelt, dass die FED die Zinsen im März nicht senken wird🏛️

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages. Die Börse Heute

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Das Sentiment an den europäischen Märkten ermöglichte es den wichtigsten Benchmarks, die Woche mit etwas besserer Stimmung zu beenden. Deutschlands DAX legte intraday um fast 0,35% zu, der Euro Stoxx 50 gewann 0,36%, und Polens WIG20 stieg um mehr als 1,92%.

Die chinesischen Indizes verzeichneten heute erhebliche Verluste, trotz eines Versuchs, die Stimmung wiederzubeleben. Kontrakte für chinesische Benchmarks liegen etwa 1,8% im Minus. Auch unter Druck vom Dollar und einem schwächeren China stand BRAComp , der 1,1% verlor.

Die Wall Street spiegelte das Sentiment in Europa wieder, mit Ausnahme des Russell 2000-Index , der derzeit intraday 1,01% verliert.

Der Makrokalender konzentrierte sich heute auf Daten vom US-Arbeitsmarkt. Viel höher als erwartete NFP-Daten verursachten eine Volatilitätssteigerung an den globalen Märkten:

Beschäftigungsänderung bei 353k. Erwartet wurden 187k, zuvor 333k (überarbeitet von 216k). Die Arbeitslosenquote bleibt bei 3,7% j/j, bei Erwartungen an einen Anstieg von 3,8%. Löhne steigen um 0,6% m/m, erwartet wurde ein Rückgang auf 0,3% m/m, bei einem vorherigen Niveau von 0,4% m/m. Auf Jahresbasis wachsen die Löhne um 4,5% j/j, erwartet wurden 4,1% j/j, bei einem vorherigen Niveau von 4,3% j/j.

Auf dem Devisenmarkt führt der US-Dollar Index heute. Der USDIDX-Index steigt heute um fast 1%. Andererseits stehen der japanische Yen und der neuseeländische Dollar unter starkem Abwärtsdruck. Das Währungspaar EURUSD handelt unterhalb der 1,079-Marke und bewegt sich in den Bereich der Tiefststände von gestern.

Die Aktien von Meta Platforms handeln auf einer Rekordsitzung und gewinnen dank höher als erwarteter Gewinne und Prognosen 23%. Die Gewinne der Big Oil-Unternehmen überraschten die Anleger positiv; Chevron-Aktien gewinnen fast 2,5%, Exxon verzeichnet einen Gewinn von weniger als 0,5%.

Apple-Aktien schaffen es, den Großteil des Rückgangs zu tilgen, nachdem sie 4% tiefer eröffneten. Die Aktie verliert derzeit weniger als 1%. Der Markt ist optimistisch in Bezug auf das Debüt des Apple Vision Pro, was Fortschritte in Richtung eines zusätzlichen Einnahmestroms signalisiert, mit einer Ausdehnung in die virtuelle Realität (VR und AR).

Jeff Bezos plant laut Bloomberg, in den nächsten 12 Monaten bis zu 50 Millionen Amazon.com-Aktien zu verkaufen.

Am Rohstoffmarkt verzeichnen wir erhebliche Rückgänge bei den Rohölpreisen (WTI verliert fast 2%), steigende Erdgaspreise (NATGAS gewinnt 1,47%) und fast 0,8% Rückgänge bei den Goldpreisen. Edelmetalle stehen unter Druck. Gold verliert 0,8%, während Silber- und Platinverträge mehr als 2% im Minus handeln.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist gemischt, wobei Bitcoin nahe bei 43.000 US-Dollar bleibt.

