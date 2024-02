DAX® - Doppeltop oder Flagge – wer behält die Oberhand?

Wer setzt sich beim DAX® durch? Die hohe Hürde bei 17.000 Punkten oder die zuletzt nach oben aufgelöste Korrekturflagge? Das ist die Frage, auf welche Anlegerinnen und Anleger kurzfristig eine Antwort finden müssen. Das Risiko hat nach dem dritten Test des bisherigen Allzeithochs bei 17.003 Punkten zugenommen. Der Respekt vor dieser Hürde lässt sich an der geringen Handelsspanne im bisherigen Wochenverlauf von weniger als 200 Punkten ablesen. Unter dem Strich sehen wir die negativen Divergenzen seitens verschiedener Indikatoren (z. B. RSI) als weiteren Bremsklotz an, zumal die aktuelle Sentimenterhebung der American Asssociation of Individual Investors (AAII) bereits wieder einen hohen Grad an Optimismus unter den US-Privatanlegern signalisiert. Die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) steckt beim DAX® eine erste nennenswerte Unterstützung ab, ehe die obere Begrenzung der jüngsten Korrekturflagge (akt. bei 16.695 Punkten) in den Mittelpunkt rückt. Um die Gefahr des „Überrollens“ zu bannen und dem DAX® ein neues Aufwärtsmomentum einzuhauchen, müssten die deutschen Standardwerte indes die o. g. Verlaufshochs bei 17.000 Punkten herausnehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

