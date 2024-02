Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent schwächer bei 16.859,04 Punkten geschlossen. Die Aussicht auf vorerst anhaltend hohe Zinsen in den USA verprellte die Investoren. Die Wall Street schloss dagegen im Plus. Die jüngsten US-Konjunkturdaten hatten die Stimmung aufgehellt.

Im Mittelpunkt am Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Januar. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Stellenaufbau von 162.000, nach 216.000 im Dezember. Die US-Notenbank will die Inflation eindämmen und dabei auch den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hat nach einer aggressiven Zinserhöhungsserie angesichts der nachlassenden Teuerung zuletzt mehrfach stillgehalten. Die Finanzmärkte sehnen eine Zinssenkung herbei, die aber noch mindestens einige Monate auf sich warten lassen dürfte.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.859,04

Dax-Future

17.076,00

EuroStoxx50

4.638,60

EuroStoxx50-Future

4.690,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.519,84 +1,0 Prozent

Nasdaq

15.361,64 +1,3 Prozent

S&P 500

4.906,19 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

36.258,90 +0,7 Prozent

Shanghai

2.732,22 -1,4 Prozent

Hang Seng

15.569,39 +0,0 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)