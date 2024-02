EQS-AFR: Energie AG Oberösterreich: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Energie AG Oberösterreich / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hiermit gibt die Energie AG Oberösterreich bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.energieag.at/jahresfinanzbericht2023_esef



Korrektur: Die Darstellung des am 20.12.2023 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts der Energie AG Oberösterreich wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF „report package“ korrigiert. Die vorliegende – nunmehr korrigierte – Version des ESEF „report package“ ersetzt die am 20.12.2023 veröffentlichte Version.

Die im ESEF-Jahresfinanzbericht enthaltene, für Menschen lesbare Version des ESEF-Jahresfinanzberichtes (xHTML-Datei), ist nicht von der Korrektur betroffen.





