Frankreichs Bauern lösen Blockaden auf - 400 Millionen Euro an Hilfen

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich haben Landwirte am Freitag den Großteil ihrer Blockaden auf Autobahnen aufgelöst. Zuvor hatten Agrargewerkschaften positiv auf Hilfszusagen der Regierung reagiert. In langen von der Polizei begleiteten Traktorkolonnen fuhren die Bauern über die Autobahnen in Richtung ihrer Heimatorte. Bis zu 10 000 Landwirte hatten sich zeitweise an den Protesten beteiligt. Die Autobahnbetreiber waren am Freitag mit Aufräumarbeiten beschäftigt, um an den Blockadestellen alle Spuren wieder befahrbar zu machen. Teils gab es aber weiter Protestaktionen. So räumten in Anglet an der Atlantikküste Landwirte in einem Supermarkt ausländische Produkte aus den Regalen, wie die Zeitung "Sud-Ouest" berichtete.

Frankreichs neuer Premierminister Gabriel Attal hatte am Donnerstag die Hilfszusagen der Regierung abermals aufgestockt und die größten der Agrargewerkschaften damit zur Aufgabe der Blockaden bewegt. Die Hilfen der Regierung summieren sich zusammengerechnet auf 400 Millionen Euro, wie die Zeitung "Les Échos" unter Verweis auf das Wirtschaftsministerium berichtete. Hilfen gibt es insbesondere für Viehhalter und den Weinbau, der unter einer Überproduktion und sinkendem Konsum leidet. Auf Kritik von Umweltverbänden stieß, dass die Regierung sich auf Drängen des Agrarsektors auch dazu entschied, einen Plan zur Reduzierung des Pestizideinsatzes bis 2030 aufzuschieben.

Frankreichs Landwirte hatten über eine Woche lang vor allem mit Autobahnblockaden gegen sinkende Einnahmen, Umweltvorschriften aus Brüssel und ihrer Meinung nach zu viele Vorgaben protestiert. Unter anderem rund um Paris waren viele Autobahnen blockiert.