NFP - Fokus auf den US Arbeitsmarkt - Der Befreiungsschlag für die Märkte?

Die Finanzmärkte waren gespannt auf die NFP-Zahlen heute um 14:30 deutscher Zeit. Die Bedeutung der heutigen Zahlen ist nach der “kalten Dusche” der FED um so bedeutender.

Die Federal Reserve - die US Notenbank - hat im Gegensatz zur EZB zwei Mandate - zum einen ist das die Preisstabilität und zum anderen die Vollbeschäftigung. Heute geht es um den Arbeitsmarkt. Diese Woche wurden bereits Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht und zwar ging es dabei um Arbeitslosenbezüge, die ein zwei Jahreshoch markiert haben.

Die Entscheidung der Fed hat die Aussichten für den heutigen Arbeitsmarktbericht nicht wesentlich verändert, obwohl sie die Hürde für eine "zu hohe" Zahl leicht erhöht hat. Das liegt daran, dass Powell sich gegen eine Zinssenkung im März ausgesprochen hat (Wahrscheinlichkeit weniger als 40%), aber gleichzeitig bestätigt hat, dass die Fed entschlossen ist, sie später im Jahr zu senken.

Trotzdem könnte bei einem sehr starken NFP Bericht ein Rückgang an den Aktienmärkten zu erwarten sein, da die Märkte vollständig mit fünf oder sechs Zinssenkungen im Jahr 2024 und einer sehr starken Arbeitsmarktzahl rechnen, was diese Erwartung in frage stellen könnte.

Wirtschaftskalender - US Arbeitsmarktzahlen um 14:30 deutscher Zeit - Quelle: xstation

Die Veröffentlichung wäre nicht gut für die Aktienmärkte wenn mehr als 225.000 Arbeitsplätze hinzugefügt würden. Die Arbeitslosenquote ≤ 3,7%, Löhne > 4,2% jährlich gemeldet werden.

Solch starke Zahlen würden wahrscheinlich die Vorstellung von sechs Zinssenkungen im Jahr 2024 infrage stellen, und das könnte leicht zu einem starken Abverkauf führen, da die Erwartung von sechs (oder mehr) Senkungen eine der Hauptkräfte war, die die Aktien in den letzten drei Monaten nach oben getrieben haben.





