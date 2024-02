Dax über 17.000 Punkten knapp mit erneutem Rekordhoch

(dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag ganz knapp sein altes Rekordhoch von Mitte Dezember hinter sich gelassen. Mit 17.004,55 Punkten stieg der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Die alte Bestmarke hatte nur etwas darunter 17.003 Zähler betragen.

Zuletzt gewann der Dax 0,8 Prozent, womit er weiter um die 17.000er-Marke pendelte. Zu Wochenschluss galten die Vorgaben aus New York als Treiber dafür, dass der Dax seine mittlerweile eineinhalb Monate alte Bestmarke wieder übertreffen konnte. Zuvor war er in dieser Woche zweimal knapp unter den 17.000 Punkten nach unten abgedreht.

Die New Yorker Börsen hatten am Vortag angezogen. Zahlen großer Tech-Konzerne bestätigten dort nach US-Börsenschluss den positiven Trend. Mit Amazon und Meta sorgten die starken Zahlen zweier Technologie-Riesen bei deren Aktien für vorbörsliche Kurssprünge um 7 beziehungsweise 17 Prozent. Dies hält die Stimmung an der Nasdaq-Börse am Freitag wohl weiter hoch. Ein weiteres Rekordhoch könnte auch dort winken.

Gespannt wird nun aber noch auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA gewartet, die am Nachmittag anstehen. Sie sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und dürften mit darüber entscheiden, wann die erhofften Zinssenkungen denkbar werden und wohin die Marktzinsen tendieren.

Die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA und der Eurozone waren bereits Ende 2023 der Haupttreiber der Rally an den Aktienmärkten. Anleger spekulieren weiter auf den Zeitpunkt der ersten Senkung in diesem Jahr. Ein Schritt im Frühjahr, auf den viele schon spekuliert hatten, scheint mittlerweile eher ausgeschlossen. Eher halten Ökonomen erste Senkungen im Sommer für möglich.