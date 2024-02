Selenskyj begrüßt Lieferung neuer Flugabwehrsysteme

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Ankunft von zwei weiteren modernen Flugabwehrsystemen bekanntgegeben. "Es sind Systeme, die alles abschießen", sagte Selenskyj am Freitag in seiner täglichen Videobotschaft. Auf ihre Lieferung habe Kiew monatelang hingearbeitet. Den genauen Typ nannte er nicht. Die Ukraine verteidigt ihren Luftraum unter anderem mit dem US-Flugabwehrsystem vom Typ Patriot und dem aus Deutschland stammenden System Iris-T.

Seinen Angaben nach sollen die neuen Flugabwehrwaffen in den Regionen eingesetzt werden. Diese seien bislang noch unzureichend geschützt, räumte Selenskyj ein und versprach zugleich an einer weiteren Stärkung zu arbeiten. Die Flugabwehr gilt als wichtig, da Russland besonders im vergangenen Winter mit dem Beschuss durch Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern systematisch die Infrastruktur der Ukraine insbesondere für die Energieversorgung zerstört hat. In diesem Winter sind die Schäden auch dank der stärkeren Flugabwehr deutlich geringer.

Selenskyj sprach zudem über die Ergebnisse der Generalstabssitzung. Dort seien Pläne für das laufende Jahr, speziell zur Erhöhung der eigenen Drohnenproduktion und zur Sicherung der Munitionsversorgung, festgelegt worden. An der Front hob Selenskyj die Lage in Awdijiwka im Donbass im Osten des Landes als weiterhin besonders schwierig hervor./bal/DP/he