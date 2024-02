Was am Wochenende und am Montag wichtig wird

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

DEUTSCHLAND/PROTESTE/AFD - In Deutschland gehen die Proteste gegen die AfD und Rechtsextremismus weiter. Am Samstag ist in Berlin ab 13.00 Uhr eine Großdemonstration mit einer Menschenkette um den Bundestag geplant. Damit wollen die Organisatoren eine symbolische "Brandmauer" um das Parlamentsgebäude ziehen. Dem Aktionsbündnis "Hand in Hand" zufolge haben mehr als 1700 Organisationen den Aufruf unterzeichnet. Bundesweit sollen nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 Demonstrationen stattfinden.

DEUTSCHLAND/EXPORTE - Das Statistische Bundesamt legt am Montag die deutschen Außenhandelsdaten für Dezember vor. Die Ausfuhren dürften um 2,0 Prozent zurückgegangen sein, wenn von Reuters befragte Ökonomen richtig liegen. Die von der mauen Weltwirtschaft gebeutelten Exporteure hatten im November mit erfreulichen Zahlen überrascht: Ihr Auslandsgeschäft wuchs so stark wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr.

DEUTSCHLAND/ARCELORMITTAL - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht am Montag den Stahlproduzenten ArcelorMittal in Bremen. Experten gehen davon aus, dass der Grünen-Politiker gute Nachrichten zur geplanten Förderung des Unternehmens im Gepäck haben könnte. Habeck wird an einer Betriebsversammlung des Konzerns teilnehmen. Die Bundesregierung hatte zuletzt noch kein grünes Licht der EU-Kommission für die geplante Unterstützung des Stahlkonzerns bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktion.

DEUTSCHLAND/FRANKREICH - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Montag den neuen französischen Ministerpräsidenten Gabriel Attal im Kanzleramt. Dabei dürfte es auch um die Forderung des Kanzlers gehen, dass Frankreich mehr Militärhilfe für die Ukraine bereitstellt. Weiteres Thema könnten die Bauernproteste sowohl in Frankreich und Deutschland sein. Die französische Regierung lehnt deshalb das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen ab, Scholz pocht darauf. SAMSUNG - Ein südkoreanisches Gericht fällt am Montag das Urteil in einem Prozess gegen den Chef des Elektronik-Konzerns. Die Ankläger beschuldigen Jay Y. Lee der Bilanzfälschung und Aktienkursmanipulation im Zusammenhang mit einer acht Milliarden Dollar schweren Fusion zweier Samsung-Töchter aus dem Jahr 2015 und fordern fünf Jahre Haft. Lee hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Samsung-Chef verbrachte wegen Bestechung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye vor einigen Jahren insgesamt 18 Monate im Gefängnis.

VODAFONE - Die Quartalsergebnisse des Mobilfunkers am Montag stehen im Schatten von Ermittlungen der britischen Kartellbehörde. Die CMA prüft, ob die Fusion des Großbritannien-Geschäfts mit dem Rivalen Three UK, einer Tochter von CK Hutchinson, den Wettbewerb einschränkt. Im vorangegangenen Quartal war das wichtige Deutschland-Geschäft von Vodafone erstmals seit mehr als einem Jahr wieder gewachsen.

