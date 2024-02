DAX: Mit Rücksetzern weiter Richtung neuen Allzeithochs! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 04.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Xetra-basiert wurde am Freitag das All-time-high knapp erreicht! Solange der DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 notiert, solange kann es jederzeit zu neuen Hochs gehen. Wird die 17.122 Punkte-Marke angelaufen und kommt es hier zu keinem Doppeltop, so k├Ânnte es direkt weiter an die 17.285/305 Punkte und dann weiter an die 17.480/510 Punkte gehen. Diese Anlaufziele k├Ânnten erreicht werden, solange es der Index es schafft, sich per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 zu halten.

ABSTRACT: In der zur├╝ckliegenden Handelswoche fehlten nur wenige Punkte bis zu einem neuen DAX Allzeithoch f├╝r den DAX-Future; Xetra-basiert wurde am Freitag das All-time-high knapp erreicht! Solange der DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 notiert, solange kann es jederzeit zu neuen Hochs gehen. Wird die 17.122 Punkte-Marke angelaufen und kommt es hier zu keinem Doppeltop, so k├Ânnte es direkt weiter an die 17.285/305 Punkte und dann weiter an die 17.480/510 Punkte gehen. Diese Anlaufziele k├Ânnten erreicht werden, solange es der Index es schafft, sich per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 zu halten.

Aktuelle DAX Analyse am 04.02.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Arbeitsmarktdaten f├╝r Januar sind robust ausgefallen. Es wurden deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen, die Zahlen f├╝r Dezember wurden nach oben korrigiert. Die US-Arbeitslosenquote lag auch im Dezember bei 3,7 Prozent und damit im Bereich der Vollbesch├Ąftigung. Die gestiegenen Zinsen und die restriktive US-Geldpolitik haben auf die US-Wirtschaft bisher keinen negativen Einfluss gehabt.

Worauf Anleger zuk├╝nftig verst├Ąrkt achten werden sind die durchschnittlichen US Stundenl├Âhne. Diese sind im Januar deutlich st├Ąrker gestiegen als erwartet. Es gibt durchaus ernst zunehmende Stimmen, die davor warnen, dass die Inflation schneller zur├╝ck sein k├Ânnte als erwartet. Aktuell gehen die M├Ąrkte davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten immer weiter zur├╝ckgehen wird, die Fed dies mit mehreren Zinssenkungen honorieren k├Ânnte. Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass die L├Âhne in den USA aber auch in Europa stark anziehen. Mit Zeitverzug haben viele Gewerkschaften f├╝r Ihre Mitglieder h├Âhere L├Âhne durchgesetzt, die wieder mit Zeitverzug an die Verbraucher weitergegeben werden.

In Deutschland streiken aktuell (immer wieder) die Arbeiter der Bahn, das Personal des Rettungsdienstes oder das Sicherheitspersonal an den Flugh├Ąfen - alle mit dem Ziel mehr Geld zu bekommen. Somit k├Ânnte es in den kommenden Monaten dies- und jenseits des Atlantiks dazu kommen, dass sich eine Lohn- Preisspirale einstellt - mit einer entsprechenden Konsequenz auf die Inflation. Dies k├Ânnte sich damit als hartn├Ąckiger erweisen als von vielen angenommen.

DAX R├╝ckblick: (29.01.2024 - 02.02.2024)

Der deutsche Leitindex DAX ging am Montagmorgen bei 17.016 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel. Der Index notiert damit 247 Punkte ├╝ber der ersten vorb├Ârslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 27 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montagmorgen zun├Ąchst nach, wobei die Abgaben einen moderaten Charakter hatten. Bereits am Nachmittag stellte sich erneuter Kaufdruck ein; der Index konnte sich im Zuge dessen bis ├╝ber die 17.100 Punkte schieben und sich bis Mittwochnachmittag im Dunstkreis dieser Marke festsetzen. Ab Mittwochnachmittag stellten sich Abgaben ein, die unter die 16.900 Punkte gingen. Den Bullen gelang erst am Donnerstag eine Gegenbewegung abzubilden, die wieder an und ├╝ber die 17.000 Punkte ging. Die Bullen haben am Freitag versucht, den Index ├╝ber die 17.100 Punkte zu schieben, was aber nicht gelungen ist. Am Nachmittag ging es im Zuge von Abgaben wieder in den Bereich der 17.000 Punkte, wobei es den Bullen erst am Abend gelang, den Index wieder aufw├Ąrts zu schieben. Der DAX ging bei 17.025 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das DAX-Future Wochenhoch liegt ├╝ber dem Level der Vorwoche, jedoch knapp unter dem Allzeithoch. Das Wochentief wurde ebenso ├╝ber dem Niveau der Vorwoche formatiert. Der Wochenschluss wurde knapp unter der Vorwoche festgestellt, damit wurde ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen, der dritte in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor. Es war die bisher kleinste in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 17.097/99 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 17.110/12 Punkten anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp ├╝berschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.890/88 Punkte nicht ganz an unser n├Ąchstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.877/75 Punkten. Diese Marke wurde minimal verfehlt.

DAX Wie k├Ânnte es weitergehen:

Dax Widerst├Ąnde

17.050/58/71

17.100/22/38/52

17.247

17.357

Dax Unterst├╝tzungen

17.014/05

16.997/78/69/39

16.880/66/56/26/07

16.762/18/14

16.686/69

16.599

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich wieder ├╝ber die SMA20 (aktuell bei 16.866 Punkten) schieben k├Ânnen, es ist nachfolgend etwas aufw├Ąrts gegangen. Der Index kommt aktuell aber nicht wirklich weiter. Zur Wochenmitte wurde eine lange rote Kerze abgebildet, die am Folgetag teilweise wieder zur├╝ckgekauft wurde. Am Freitag stellte sich moderate Schw├Ąche ein.

