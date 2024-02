GNW-Adhoc: Wuxi Boyu Plastic Machinery präsentiert die neuesten SPC-Fußbodeninnovationen auf der DOMOTEX 2024

^WUXI, China, Feb. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyu, eine renommierte Marke in

der Bodenbelagsbranche, hat im Mittelpunkt der DOMOTEX 2024 gestanden und seine Position als führendes Unternehmen in der SPC-Bodenbelagsherstellung unterstrichen. Als führender Hersteller von SPC-Bodenbelägen präsentierte Boyu auf der renommierten internationalen Bodenbelagsmesse die neuesten Innovationen und sein Engagement für Nachhaltigkeit. Die DOMOTEX ist eine der größten und einflussreichsten Fachmessen für Bodenbeläge weltweit und dient als internationales Zentrum für die Vernetzung der Bodenbelagsbranche. Die fortschrittliche SPC-Fußbodenproduktionsanlage (https://www.boyuextruder.com/spc_flooring_production_line/) von Boyu verfügt über ein patentiertes System zur synchronen Anpassung von bedruckten Folien, das ein großes Extrusionsvolumen, Dispergierbarkeit, Stabilität und ausgezeichnete Genauigkeit während der gesamten Produktion gewährleistet. Die parallele SPC- Doppelschnecken-Produktionsanlage (https://www.boyuextruder.com/spc_flooring_production_line/25.html) und die konische SPC-Doppelschnecken-Produktionsanlage (https://www.boyuextruder.com/spc_flooring_production_line/64.html) wurden auf der DOMOTEX vorgestellt, um die patentierte Technologie der EIR-Prägung zu präsentieren und die Designvielfalt weiter zu erhöhen. Darüber hinaus sind die SPC-Fußbodenproduktionsanlagen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, indem sie Industrieabfälle wiederverwenden, die Toxizität verringern, die Haltbarkeit verbessern und die Recyclingfähigkeit mit umfassenden nachhaltigen Lösungen für die Entsorgung von Fußböden erreichen. Das F&E-Zentrum von Boyu (https://www.boyuextruder.com/r_d/) unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, als führender Hersteller an der Spitze zu bleiben, und sein Engagement, der Bodenbelagsbranche kontinuierlich Innovationen zu liefern. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Boyu ist nicht nur für die Reparatur von Maschinen zuständig, sondern fördert durch die Zusammenarbeit mit führenden Universitäten auch die Innovation von Bodenbelägen. ?Als Ihr vertrauenswürdiger Hersteller im Bereich nachhaltiger Bodenbeläge ist es unser Ziel, qualitativ hochwertige, innovative und ökoeffiziente Extrusionsanlagen zu liefern, die eine erstklassige Leistung gewährleisten und umweltbewusst gestaltet sind. Die mit unseren Anlagen hergestellten Bodenbeläge sind umweltfreundlich, frei von Formaldehyd und Schwermetallen und entsprechen damit unserem Engagement für umweltfreundliche Lösungen. Als Erfinder mit einem bemerkenswerten Portfolio von 60 Patenten und als Ihr strategischer Partner sind unserem Ehrgeiz keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns im weiteren Verlauf unserer Geschäftstätigkeit darauf, mit mehr Kunden aus Europa in Kontakt zu treten", so der CEO von Boyu, Herr Lu, auf der DOMOTEX 2024. Abschließend lässt sich sagen, dass die Präsenz von Boyu auf der DOMOTEX 2024 einen wichtigen Meilenstein dargestellt hat. Mit Blick auf die Zukunft hat Boyu eine klare Vision für weitere Spitzenleistungen und Innovationen. Besuchen Sie Boyu noch heute, um weitere Informationen über Produktionslinien für Bodenbeläge zu erhalten: https://www.boyuextruder.com/. Medienkontakte: Name des Unternehmens: Wuxi Boyu Plastic Machinery Co., Ltd. Website: https://www.boyuextruder.com/ Tel.: (+86) 13861875916 E-Mail: boyu@byjh.cn (mailto:boyu@byjh.cn) Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c0583d4-e2f5- 49be-9e37-4d59b4ca8e00 °