Aktien Europa Schluss: Stagnation angesichts steigender Anleihen-Renditen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts eines weiteren Anstiegs der Zinsen an den Kapitalmärkten haben Europas Aktienbörsen zum Wochenauftakt die Konsolidierung auf hohem Niveau fortgesetzt. Der Eurostoxx 50 schloss am Montag mit minus 0,02 Prozent auf 4655,27 Punkte quasi unverändert. Am Freitag hatte der Leitindex für die Eurozone ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2001 erreicht.

Der französische Cac 40 gab am Montag um 0,03 Prozent auf 7589,96 Punkte ebenfalls moderat nach. Auch der Londoner FTSE 100 ging mit minus 0,04 Prozent und 7612,86 Zählern nahezu unverändert aus dem ersten Handelstag der Woche./bek/jha/