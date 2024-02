Das war der Handelstag, 05.02.2024 🔴 Powell and Makrodaten schließen eine Zinswende im März aus

Die wichtigsten Ereignisse des HandelstagesTops und Flops an den Börsen

Der ISM-Index für Dienstleistungen stieg im Januar auf 53,4, während eine Erwartung von 52 und der vorherige Wert bei 50,5 lagen. Es gibt eine klare Erholung bei den Teilindizes für Beschäftigung, neue Aufträge und vor allem Preise. Der Preis-Teilindex steigt sogar auf 64 Punkte, was auf wachsende Inflationsdrücke hinweisen könnte. Als Reaktion auf diese sehr guten Daten haben wir eine deutliche Stärkung des Dollars gesehen. EURUSD fiel auf etwa das Niveau von 1,0735, wobei das Paar auf dem niedrigsten Stand seit Mitte November liegt.

Die PMI-Indizes der EWU-Länder schnitten etwas besser ab als die ursprünglichen Werte, aber die meisten deuten immer noch auf eine Rezession hin. Der aufwärts gerichtete Druck auf die wirtschaftliche Aktivität zeigt sich nur in Spanien und Italien.

Früher am Wochenende wurde ein Interview mit dem Chef der Fed veröffentlicht, in dem er darauf hinwies, dass er keine Chance auf eine Zinssenkung im März sieht. Dies könnte das Ergebnis sehr guter Daten vom US-Arbeitsmarkt für Januar sein. Kashkari deutete in einer Erklärung heute eher darauf hin, die Zinssätze länger hoch zu halten. Goolsbee hingegen deutete an, dass eine Senkung im März unwahrscheinlich ist, schloss jedoch den Zeitpunkt nicht zu 100% aus.

Während der asiatischen Sitzung heute sahen wir einen Anstieg an der chinesischen Börse. Der CSI1000 Small-Cap-Index verlor zeitweise bis zu 9%, teilweise aufgrund der Situation am Derivatemarkt und Leerverkäufen. Es sei darauf hingewiesen, dass in der folgenden Woche die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr stattfinden und viele Anleger versuchen, vor der Handelspause Positionen zu liquidieren, was zu Unsicherheiten beiträgt. Am Ende der Sitzung verzeichneten die Aktien jedoch eine klare Erholung. Der CH50-Futures-Kontrakt stieg um 2,5%, und CHN.cash stieg um 2,0%.

