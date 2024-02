DAX 40 Wochenausblick: 17.000 Punkte im Fokus – Geldpolitik und Quartalszahlen dürften bewegen

Nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten dürften Anleger in der neuen Handelswoche weiterhin die geldpolitischen Entwicklungen im Blick behalten. Auch die vergangene Fed-Notenbanksitzung vom vergangenen Mittwoch sollte weiterhin für Gesprächsstoff sorgen. Neben einigen Fed-Vertretern dürften zahlreiche Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen. Nach wie vor könnte die psychologische 17.000-Punkte-Marke von hoher Bedeutung sein.

Robuste US-Jobdaten dämpfen Zinssenkungsfantasien der Anleger

Starke US-Arbeitsmarktdaten haben am vergangenen Freitag für Irritationen gesorgt. In den USA wurden im vergangenen Monat unter dem Strich 353.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet (180.000). Das Plus aus Dezember wurde auf 333.000 Stellen revidiert. Mit 3,7 Prozent notierte die Arbeitslosenquote auf dem gleichen Niveau wie im Dezember und damit weniger hoch als erwartet (3,8 Prozent).

Nicht zuletzt legten auch die durchschnittlichen Stundenlöhne mit 4,5 Prozent stärker zu als erwartet (4,1 Prozent) nach 4,4 Prozent (revidiert) im Vormonat.