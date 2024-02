EQS-News: WIWIN-Geschäftsführer verfolgen klare Wachstumsziele für 2024

Emittent / Herausgeber: WIWIN GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Nachhaltigkeit

WIWIN-Geschäftsführer verfolgen klare Wachstumsziele für 2024



05.02.2024 / 12:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der erste Monat des neuen Jahres ist vorüber und damit sind bei WIWIN alle relevanten Weichen für die weitere Entwicklung in 2024 gestellt. Nachdem das vergangene Jahr für sämtliche Player am Markt für nachhaltige Geldanlagen insgesamt herausfordernd war, zeichnet sich in der Branche bereits ein klarer Aufwärtstrend ab. Während viele Unternehmen in 2023 unter dem Zinsanstieg gelitten haben, gehen verschiedene Expertinnen und Experten nun davon aus, dass die Zinsen ab der Jahreshälfte wieder sinken werden.



„Wenn wir heute zurückschauen, können wir deutlich erkennen, dass es vor allem Unternehmen schwer hatten, die sich auf Zukunftsmärkte fokussieren – und damit auch eher erst in Zukunft Erträge erwirtschaften“, erklärt Felix Auspurg, Co-Geschäftsführer bei WIWIN und ergänzt: „Das ist typischerweise bei vielen nachhaltigen Unternehmen der Fall.“ Kommt es nun im weiteren Jahresverlauf tatsächlich zu einer Zinssenkung, dürfte dies so manchem innovativen Wachstumsunternehmen wieder ordentlich Rückenwind verleihen.



Neue Produktentwicklung und Suche nach Kooperationspartnern



Daneben ist dem Energie-Experten zufolge davon auszugehen, dass die Energiewende immer weiter an Fahrt aufnimmt. Entsprechend benötigen auch Projektentwickler in diesem Bereich frisches Kapital, was wiederum voll auf das Fokusthema WIWINs – die Erneuerbaren Energien – einzahlt. Parallel dazu beobachtet Co-Geschäftsführer René Theis, wie Crowdinvesting grundsätzlich als Investitionsmöglichkeit mit klarem Projektbezug für immer mehr Menschen attraktiver wird: „Mittlerweile beschäftigen sich sogar Sparkassen mit diesem Geschäftsbereich, was für ein klares Interesse seitens der Investorinnen und Investoren spricht.“ Umgekehrt kämen auch zunehmend Unternehmen mit klarer strategischer Ausrichtung und somit mehr wirtschaftlicher Power zu WIWIN. „Sie suchen händeringend nach einer zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeit parallel zum klassischen Bankdarlehen“, sagt René Theis.



Ausgehend von den positiven Marktentwicklungen haben sich die beiden Geschäftsführer nun eine ganze Reihe an Zielen für das Wachstum von WIWIN in 2024 gesteckt. Dazu zählen sowohl die weitere Entwicklung von WIWIN Invest, dem hauseigenen IT-System, als auch der Fokus auf neue Produkterweiterungen. Darüber hinaus wollen Felix Auspurg und René Theis alles daran setzen, das Netzwerk zu potenziellen Kooperationspartnern stetig auszubauen. „Konkret denken wir hier vor allem in Richtung von Kooperationen mit kleineren Finanzvermittlern, Partnerbanken und FinTechs, aber auch an ein Angebot, das wir speziell auf institutionelle Investorinnen und Investoren zuschneiden möchten“, erklärt René Theis.



Weitere Insights liefert WIWIN im dazugehörigen Geschäftsführer-Interview, das im WIWIN-Magazin frei einsehbar ist: https://wiwin.de/blog/crowdinvesting-entwickelt-sich-immer-mehr-zu-einem-etablierten-finanzprodukt



Über WIWIN

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 145 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen den kompromisslos grünen Aktienfonds “WIWIN just green impact!” an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.



Pressekontakt:

ALIVE Communication GmbH

Jens Secker

Telefon: 0178 5540 627

Mail: presse@wiwin.de