Grünen-Chefin Lang gegen Soli-Streichung für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine finanzielle Entlastung der deutschen Wirtschaft ist Grünen-Chefin Ricarda Lang gegen die Streichung des Solidaritätszuschlags für Unternehmen. Eine solche Maßnahme würde vor allem Mitnahmeeffekte erzeugen, sagte Lang am Montag in Berlin. "Und ich habe bisher auch noch keinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung gehört."

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlags für Unternehmen abzuschaffen, während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Firmen eher über ein milliardenschweres Sondervermögen entlasten möchte. Auch Grünen-Chefin Lang sprach sich für ein Sondervermögen aus, um dadurch Anreize für öffentliche und private Investitionen zu setzen./ax/DP/stk