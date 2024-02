Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu RedFish LongTerm Capital S.p.A. Unternehmen: RedFish LongTerm Capital S.p.A. ISIN: IT0005549354 Anlass der Studie: Initial Coverage Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Portfolio zeigt beeindruckende Wachstumsdynamik. Deutliche Upside auf die Portfolio-Bewertung. RedFish LongTerm Capital S.p.A. (RFLTC) ist eine Investment-Holding, die 2020 von Paolo Pescetto, Andrea Rossotti und der Familie Bazoli Gitti gegründet wurde und sich auf industrielle KMUs spezialisiert. Seit Juni 2023 ist das Unternehmen an der Mailänder Börse im Euronext Growth Milan gelistet. RFLTC fokussiert sich auf den Erwerb italienischer, familiengeführter KMU mit einem EBITDA von über 2 Mio. EUR. Die Investitionen sind langfristig angelegt und umfassen qualifizierte Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen, auch in Form von Club-Deals. RFLTC investiert in führende Unternehmen in Nischenmärkten. RFLTC hat eine Kostenstruktur, die auf den Werterhalt ausgerichtet ist und ein Vergütungssystem für Manager, das hauptsächlich an die Wertsteigerung der Aktien und die eventuelle Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre gekoppelt ist. RFLTC hat neun Akquisitionen in führenden italienischen Unternehmen getätigt, von denen sieben weiterhin im Portfolio sind. Bei den Unternehmen handelt es sich um Convergenze S.p.A., Tesi S.r.l., Solid World S.p.A., Expo Inox S.p.A., Movinter S.r.l., Six Italia S.p.A. und PureLabs S.p.A. und diese sind in verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation, grüne Energie, innovative Technologien, 3D-Digitalintegration sowie Fertigung und Diagnostik tätig. Die Ermittlung des fairen Wertes der RFLTC umfasst die verschiedenen Investitionen und deren Bewertungen. Dabei haben wir eine Sum-of-Parts-Bewertung verwendet, die sich hauptsächlich auf Multiple-Bewertungen stützt. Wir haben einen NAV der Portfoliounternehmen in Höhe von 50,1 Mio. EUR ermittelt. Abzüglich des Net debt in Höhe von 2,5 Mio. EUR und dem Wert der Warrants und Optionen in Höhe von 0,4 Mio. EUR haben wir einen Wert des Eigenkapitals in Höhe von 47,2 Mio. EUR ermittelt. Abzüglich der Holding-Kosten in Höhe von 1,26 Mio. EUR liegt unseres Erachtens der faire Wert des Unternehmens bei 45,9 Mio. EUR, was bei 19,14 Mio. Aktien einem fairen Wert von 2,40 EUR je Aktie entspricht. Vor dem Hintergrund des deutlichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28803.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

