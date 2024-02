Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu den US-Luftschlägen im Nahen Osten

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu den US-Luftschlägen im Nahen Osten:

"Als kürzlich drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien ums Leben kamen, war klar, dass Vergeltungsschläge der USA nur eine Frage der Zeit sein würden. Die gezielten Angriffe, die am Wochenende in Jemen fortgesetzt wurden, schwächen zum einen die militärischen Fähigkeiten der mit Teheran verbündeten Terrororganisationen. Schließlich haben diese seit Oktober mehr als 150 Mal US-Ziele im Nahen Osten unter Beschuss genommen, nun erstmals mit Todesopfern. Irgendwann musste Washington da zum Gegenangriff blasen. US-Präsident Biden hat mit der Attacke eine schwierige Gratwanderung gemeistert, denn er verzichtete damit auf direkte Angriffe gegen den Iran. Diese hätten vermutlich zu einer Eskalation des Krieges zwischen Israel und Hamas."