Zinsaussichten stimmen Anleger in Europa vorsichtig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf vorerst hoch bleibende Zinsen zügelt zum Wochenstart die Kauflaune an den europäischen Aktienmärkten.

Der Dax und der EuroStoxx50 gaben am Montag leicht auf 16.888 und 4645 Punkte nach. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex zwischenzeitlich bei 17.004,55 Punkten ein frisches Rekordhoch markiert. "Deutlich und schnell sinkende Zinsen kann bei dem Boom am amerikanischen Arbeitsmarkt wohl keiner wirklich realistisch erwarten", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Seit den starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag rechneten Anleger mehrheitlich nicht mehr mit März als ersten Zinssenkungstermin. Selbst eine erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Mai gilt nicht mehr als ausgemacht. An den Terminmärkten wurde die Wahrscheinlichkeit dafür auf rund 65 Prozent geschätzt, vor dem Job-Bericht waren es mehr als 90 Prozent gewesen. Vor diesem Hintergrund zogen die Renditen auf Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks an. US-Aktienfutures gaben leicht nach und deuteten auf einen verhaltenen US-Börsenstart hin.

Die zurückgenommenen Wetten auf aggressive Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr trieben den Dollar unterdessen gegenüber anderen wichtigen Währungen auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Der Dollar-Index zog um 0,3 Prozent auf 104,38 Punkte. Im Gegenzug gab der Euro um 0,4 Prozent auf 1,0743 Dollar nach. "Wir haben Stagnation in Deutschland", sagte Jane Foley, Devisenstrategin bei der Rabobank. "Ich denke, wir kommen in eine Phase, in der es für den Euro wirklich schwierig sein wird, nennenswerte Gewinne zu erzielen."

DELIVERY HERO DREHT INS MINUS UND FÄLLT AUF ALLZEITTIEF

Bei den Einzelwerten gingen unterdessen die Aktien von Delivery Hero auf Achterbahnfahrt. Nach anfänglichen Kursgewinnen von mehr als elf Prozent nach vorgelegten Jahreszahlen brachen die Titel des Essenslieferdienstes um bis zu 10,4 Prozent auf ein Allzeittief ein, bevor sie wieder leicht ins Plus drehten. "Der positive Aspekt des Berichts war der Ausblick", sagte Ioannis Pontikis vom Analysehaus Morningstar. Noch bezweifelten Investoren allerdings, dass Delivery Hero den Free Cash Flow schnell genug steigern könne, um die 2026/2027 fälligen Schulden ohne eine Kapitalerhöhung zurückzahlen und refinanzieren zu können, kommentierte Analyst Clement Genelot von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co.

Nach einem besser als erwartet verlaufenen Jahr 2023 schossen die Anteilsscheine der italienischen Großbank UniCredit um rund zehn Prozent nach oben und erreichten damit den höchsten Wert seit über acht Jahren. UniCredit überraschte mit einem Gewinnsprung im abgelaufenen Bilanzjahr. Den Jahresgewinn von 8,6 Milliarden Euro werde die Bank an die Anleger ausschütten.

In Brüssel punktete Lotus Bakeries mit einem ebenfalls überraschend starken Ergebnis. Die Titel sprangen um 17 Prozent auf ein Rekordhoch. ING-Analysten wiesen auf das fast zehnprozentige Volumenwachstum hin, das trotz erheblicher Preiserhöhungen in den vergangenen zwei Jahren erzielt worden sei. Zudem seien die Aktien des belgischen Keksherstellers zuletzt hinter den Rivalen Mondelez und Lindt & Sprüngli zurückgeblieben.

(Bericht von Stefanie Geiger, Zuzanna Szymanska; Redigiert von Scot W. Stevenson; redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)