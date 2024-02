APA ots news: Sternenhalle-Run: Volksbank überreicht über 11.000 Euro Spenden und will 2024 wieder laufen - BILD

Run. Fun. Charity. Knapp über 1.000 Teilnehmer waren im Herbst 2023 beim Sternenhalle-Lauf dabei. Rund 11.500 Euro wurden für den karitativen Zweck erlaufen. Wien (APA-ots) - Prominente, wie der erfolgreiche Ex-Skispringer und Publikumsliebling Andi Goldberger oder die Sportlerin des Jahres Eva Pinkelnig, liefen im Herbst gemeinsam mit mehr als 1.000 Teilnehmenden für den Spaß und den guten Zweck. Pro absolvierter Runde in der Sternenhalle wurde 1 Euro gespendet. Beim ersten Indoor-Charity-Run wurden so mehr als 11.000 Euro erlaufen. Hauptsponsor des Sternenhalle-Run, der von der Wiener PR Agentur Himmelhoch initiiert und organisiert wurde, war die VOLKSBANK WIEN AG. "Als regionale Hausbanken sind die Volksbanken eng mit ihren Kunden verbunden. Auch abseits von Geschäften und Finanzierungen nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und möchten die Menschen zusammenbringen. Dabei liegt uns soziales Engagement besonders am Herzen", sagt Wolfgang Layr, Pressesprecher der VOLKSBANK WIEN AG. Als Sponsor leistete die VOLKSBANK WIEN AG einen großen Beitrag zum Erfolg und den Spendeneinnahmen des Events. Jetzt wurden die 11.335 Euro, die von den Teilnehmenden erlaufen wurden, an vier karitative Organisationen überreicht: CliniClowns, Schottenhof, Sterntalerhof und SOS Kinderdorf. Zwtl.: Nächste Gelegenheit 2024 Nach dem fulminanten Erfolg des ersten Indoor-Charity-Runs soll er auch heuer erneut stattfinden. Unternehmen, Teams, Familien, Kinder und Promis können im Spätherbst 2024 wieder für den guten Zweck laufen. Auch beim zweiten Sternenhalle-Run wird es Action, Spaß, zahlreiche Überraschungen und natürlich soziales Engagement geben. Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.239 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 E-Mail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0054 2024-02-06/10:16