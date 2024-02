Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 134,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,29 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Konjunkturdaten aus Deutschland fielen am Morgen nur auf den ersten Blick positiv aus. Die Industrie erhielt im Dezember zwar deutlich mehr Aufträge als im Vormonat. Allerdings ging der Schub vor allem auf Großaufträge aus dem Flugzeugbereich zurück. Ohne diese Komponente waren die Bestellungen sogar rückläufig. "Dies zeigt einmal mehr, dass eine Wende zum Besseren für die deutsche Wirtschaft nicht in Sicht ist", kommentierte Ökonom Ralph Solveen von der Commerzbank.

Unterdessen sind die Inflationserwartungen der Verbraucher im Euroraum auf kurze Sicht weiter gesunken, wie aus einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Auf mittlere Sicht stiegen die Erwartungen hingegen leicht an. Die tatsächliche Teuerung zeigt seit einiger Zeit nach unten, was der EZB in diesem Jahr Spielraum für Zinssenkungen eröffnen dürfte. Zeitpunkt und Ausmaß sind jedoch ungewiss.

Aus den USA kamen am Nachmittag keine Impulse. Es wurden keine marktbewegenden Konjunktur veröffentlicht./jsl/he