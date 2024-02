EQS-Adhoc: GRENKE STARTET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

EQS-Ad-hoc: GRENKE AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

GRENKE STARTET AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM



06.02.2024 / 10:26 CET/CEST

Baden-Baden, den 6. Februar 2024: Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der GRENKE AG heute die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Die dazu beantragte Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) liegt vor (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung vom 21. November 2023). Im Zuge dessen sollen im Wert von bis zu EUR 70 Millionen (ohne Nebenkosten) maximal jedoch 2.317.695 Aktien über die Börse erworben werden, was 5 % des zum Zeitpunkt des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung am 6. August 2020 bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Das Aktienrückkaufprogramm soll in der kommenden Woche (Kalenderwoche 7) beginnen.





