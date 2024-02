GNW-Adhoc: Linnea SA of Switzerland und Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil kündigen eine wissenschaftliche Partnerschaft zur Förderung der Cannabinoid-Forschung an

^RIAZZINO, Schweiz, Feb. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Linnea SA, ein weltweit

führender Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen mit über 40 Jahren Erfahrung und langjähriger Präsenz im lateinamerikanischen Raum, freut sich, den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit der Universidade Estadual de Campinas (UniCamp), einer renommierten öffentlichen Forschungsuniversität im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, bekannt zu geben. Ziel dieser wichtigen Partnerschaft ist, die wissenschaftliche Entwicklung und Erforschung von Cannabinoiden zu optimieren und voranzutreiben. Der Cannabinoidmarkt in Lateinamerika ist in den letzten Jahren aufgrund der Nachfrage der Patienten nach einer sicheren, zuverlässigen und wirksamen Therapie gewachsen. Die derzeitigen Darreichungsformen von Cannabinoiden entsprechen häufig nicht den für die pharmazeutische Welt typischen Qualitätsstandards, die erforderlich sind, um die Sicherheit und Wirksamkeit für die Patienten zu gewährleisten. Da die Nachfrage nach Cannabinoid-Therapien steigt, stellen die Gesundheitsbehörden nach und nach Vorschriften zum Schutz der Verbraucher und zur Unterstützung des medizinischen Personals bei der Ermittlung der besten Cannabinoid-Behandlungen auf. Um diesen Prozess zu beschleunigen, arbeiten Linnea SA und Unicamp nun gemeinsam an der Entwicklung innovativer Produkte auf Cannabinoidbasis, die den aktuellen und zukünftigen medizinischen Bedürfnissen entsprechen. Linnea SA und Unicamp sind davon überzeugt, dass die Förderung der Wissenschaft durch qualitativ hochwertige Produkte den Menschen helfen kann, bessere Behandlungen zu erhalten. Linnea SA vertreibt derzeit seine pflanzlichen, aus der Natur gewonnenen Wirkstoffe, einschließlich Cannabinoide, an über 300 Geschäftspartner in mehr als 70 verschiedenen Ländern weltweit. Linnea SA kann von sich sagen, die besten Praktiken zu fördern, und engagiert sich stark für die laufende wissenschaftliche Forschung und Entwicklung durch globale strategische Partnerschaften. Die Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ist eine angesehene, führende Forschungsuniversität, die für etwa 15 % der brasilianischen Forschung verantwortlich ist und außerdem mehr Patente als jede andere Forschungseinrichtung in Brasilien hervorbringt. Sie finden Linnea Cannabinoids online unter www.linneacannabinoids.ch (http://www.linneacannabinoids.ch) und können unter https://www.linneacannabinoids.ch/contacts/ Kontakt aufnehmen. Informationen zu Linnea Cannabinoids: Linnea SA liefert seit über 40 Jahren hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Nach der Expansion in die Cannabis- und Cannabinoid-Industrie im Jahr 2016 hat das Unternehmen dazu beigetragen, den Weg für Forschung, Standardisierung und ein pharmazeutisches Qualitätsniveau in dieser aufstrebenden globalen Branche zu ebnen. Medienkontakte: Linnea SA - sales@linnea.ch (mailto:sales@linnea.ch) °