TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Februar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Februar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen und Capital Markets Day 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Compugroup, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen (8.30 h, Pk) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung (09:00 Pressecall) 08:00 ESP: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 08:00 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen 09:00 DEU: Metro, Analysten- und Pressekonferenz zu den Q1-Zahlen 09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen 13:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen 15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q4-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen 22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Carlsberg, Jahreszahlen NOR: Telenor, Jahreszahlen NOR: Schibsted, Jahreszahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 1/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 12/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 12/23 09:00 CHE: SNB: Devisenreservem 1/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/23 12:00 IRL: Industrieproduktion 12/23 14:30 USA: Handelsbilanz 12/23 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 12/23 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/23 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pressegespräch Societe Generale: Marktausblick 2024, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, voraussichtlich mit Ex-Vorstand Matthias Müller als Zeuge, Braunschweig 10:00 DEU: Pk der staatlichen Förderbank KfW zu Förderzahlen 2023 und Ausblick auf 2024, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Jahres-Pk Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Stuttgart 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe

