Aktien New York: US-Börsen halten sich auf Rekordniveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch moderat zugelegt und bleibt damit auf Rekordkurs. Die jüngsten Aussagen des US-Notenbankchef Jerome Powell und die zuletzt sehr positiven Wirtschaftsdaten haben Zinssenkungen bereits im März zwar unwahrscheinlich gemacht. Eine starke Wirtschaft wird derzeit aber alles in allem als positiv für Aktien gesehen. Passend dazu überzeugten auch weitere Unternehmen mit Quartalsberichten und Ausblicken.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 38 623,71 Punkte. Der breite S&P 500 erreichte eine Bestmarke und zeigte sich zuletzt mit 0,40 Prozent auf 4973,94 Zähler im Plus. Auch der technologiewertelastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordhoch und notierte zuletzt mit plus 0,77 Prozent auf 17 17 707,57 Punkten./ck/he