Bericht - Scholz plant im April Reise nach China

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz plant nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am 15. und 16. April nach China zu reisen.

Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Mitreise-Aufruf des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, der am Dienstag an Firmen verschickt worden sei. Die Bundesregierung wollte sich dazu auf Anfrage am Mittwoch nicht äußern.

Scholz war zuletzt im November 2022 für einen kurzen Besuch in Peking. Im Juni 2023 hatten in Berlin deutsch-chinesische Regierungskonsultationen stattgefunden. Am Donnerstag reist der Kanzler nach Washington, wo er US-Präsident Joe Biden, aber auch Mitglieder des US-Kongresses treffen will.

