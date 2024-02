Bitcoin stark auf hawkishe FED – Vorwegnahme des anstehenden Bitcoin Halvings? 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Auch wenn Bitcoin die $40.000 Marke hat zurückerobern können, so bleibt das technische Bild übergeordnet durch das Halten unter dem EMA(50) auf Tagesbasis zunächst eingetrübt...

Bitcoin Analyse am 07.02.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Das ĂĽbergeordnete Bild fĂĽr Bitcoin

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (25. März 2017 bis 06. Februar 2024). Screenshot erstellt am 06. Februar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)

Rein Preis-technisch hat sich das Bild in Bitcoin im Vergleich zu unserer Betrachtung der Vorwoche unwesentlich verändert – und stellt sich dann doch wesentlich bullisher dar nach der FED Leitzinsentscheidung.

Erinnern wir uns kurz an unsere AusfĂĽhrungen an dieser Stelle vor einer Woche, dort schrieben wir:

[…] Beim Blick auf das FED Watch Tool offenbart sich, dass der Terminmarkt aktuell eine rund 50%ige Wahrscheinlichkeit sieht, dass es bereits auf der Leitzinsentscheidung im März eine erste 25 Basispunkt-Zinssenkung geben wird. Erhalten diese Spekulationen heute Abend mit der Rhetorik der FED bzw. des FED Chairman Powell weitere Nahrung, könnte es zu einer stark bullishen Reaktion in Bitcoin kommen, wobei die $40.000er Region in der Nachbetrachtung als eine Art „Sprungbrett“ für die Bullen fungiert hat. […]

Tja, und genau diese „Nahrung“ seitens des FED Chairman gab es nicht. Die FED ließ den Leitzins wie erwartet unverändert, die Rhetorik im FED Statement war aber eher hawkish (also geldpolitisch restriktiv), sieht Zinssenkungen nun erst, sobald Eindruck entsteht, dass Inflationsziel von 2% erreicht werden kann.

Ergänzend verwies FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommende Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen mit einzubeziehen, erwähnte hier explizit den US-Arbeitsmarkt, was wiederum die NFPs am vergangenen Freitag interessant werden ließ und schloss zeitgleich einen ersten Zinsschritt im März aus.

Als dann am vergangenen Freitag die Non-Farm Payrolls für Januar mit 353.000 Stellen ausgegeben wurde, dem stärksten Wert seit 12 Monaten und deutlich über der Markterwartung von 180.000 Stellen bei einer zeitgleichen Revision des Datensatzes für Dezember nach oben auf 333.000, ergab sich ein Szenario in welchem man Risikobehaftete Assetklassen wie beispielsweise Bitcoin deutlich unter Druck erwartet hätte – doch Bitcoin fiel nicht und das ist ein starkes Signal nach dem jüngsten Rutsch unter die $40.000er Marke, die dann zurückerobert hat werden können...





