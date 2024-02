NVIDIA Corp. - Gewinne laufen lassen – Stopps nachziehen

„Trends tragen oftmals sehr viel weiter als sich Anlegerinnen und Anleger das zunächst vorstellen können“. Die Nvidia-Aktie gilt schon lange als Lehrbuchbeispiel für diese These. Aber auch die jüngste Kursentwicklung passt zu dieser alten Tradingweisheit, denn das Kursziel aus dem Ausbruch aus der zuletzt ausgeprägten Schiebezone von 600 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. Januar) wurde im Rekordtempo abgearbeitet. In der Konsequenz ist der Haussetrend des Papiers absolut intakt. Im „uncharted territory“ jenseits der bisherigen Rekordstände lassen sich nur noch wenige Widerstände ableiten. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags von 2021 bis 2022 bei 732,10 USD stellt eine dieser wenigen Barrieren dar. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Jüngst hat der Technologietitel zwei Aufwärtsgaps in Folge gerissen, wovon das erste sofort wieder geschlossen wurde. Die verbliebene Kurslücke bei 636,90/631,90 USD bildet in Zukunft eine erste wichtige Rückzugslinie. Entsprechend können kurzfristig orientierte Traderinnen und Trader dieses Gap als engmaschige Absicherung auf der Unterseite heranziehen.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.