OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Rekordumsatz: ...

Rekordumsatz: Deutsche Grant Thornton-Gruppe wächst im Geschäftsjahr 2022/2023 zweistellig Düsseldorf (ots) - - Gesamtumsatz 2022/2023 wächst auf 212 Millionen Euro - ESG, Cyber und Financial Services als Wachstumstreiber - Neues Vorstandsteam seit Oktober 2023 setzt weiter auf Qualitätsmandate, Vernetzung und strategisches Wachstum Die deutsche Grant Thornton-Gruppe, die als rechtlich selbständige Gesellschaft in Deutschland agiert und Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton ist, hat das Geschäftsjahr 2022/23 zum 30. September 2023 mit einem Umsatzplus von rund 14 Prozent auf 212 Millionen Euro abgeschlossen. Mit diesem bisher umsatzstärksten Jahr in der Unternehmensgeschichte setzt Grant Thornton in Deutschland ihren stetigen Wachstumskurs fort. Größter Wachstumstreiber war der Geschäftsbereich Tax mit einem Anteil von rund 96,7 Millionen Euro am Gesamtumsatz (+16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), gefolgt von Audit & Assurance mit rund 66,8 Millionen Euro (+6 Prozent). Der Geschäftsbereich Advisory schlägt mit rund 40,7 Millionen Euro (+20 Prozent) zu Buche; Legal macht einen Anteil von 7,6 Millionen Euro (+29 Prozent) aus (alle Zahlen gerundet). Entwicklung der Geschäftsbereiche Besonders starkes Umsatzwachstum zeigte der Geschäftsbereich Tax, dies sowohl durch substanzielles organisches Wachstum als auch durch Zugewinn neuer Partner und Teams - wie jüngst Sören Freitag mit seinem zwölfköpfigen Team in München sowie Lukas Kawka in Berlin. (https://www.grantthornton.de/presse/grant-thornton -baut-bereich-tax-deutlich-aus/) Ein wichtiger Fokus für das aktuelle Geschäftsjahr liegt auf Nachhaltigkeit: Themen wie Green Deal, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Emissionshandel oder Plastikverpackungssteuern gewinnen an Bedeutung. Ein ESG-Expertenteam im Geschäftsbereich Tax wird Mandanten dazu spezifisch beraten und u.a. steuerliche Reportings in Einklang mit den globalen Standards und Anforderungen an die Steuertransparenz bringen. Zudem hat sich der Bereich Tax Technology insbesondere in der Schnittstelle Umsatzsteuer und ERP-Systeme stark entwickelt und wird auch in Zukunft wichtiger Wachstumstreiber sein. Die in den Vorjahren vorgenommenen Kapazitätserweiterungen in Spezialthemen wie Umsatzsteuer, Private Client Services oder Verrechnungspreise wurden erfolgreich am Markt platziert und greifen gut zusammen mit der unverändert fundiert breiten Beratung in den Bereichen Corporate Tax oder Deklaration. Auch der Geschäftsbereich Audit & Assurance sieht einen signifikanten Anstieg von Beratung und Prüfung im Rahmen von ESG, vornehmlich von Nachhaltigkeitsberichten. In Sachen Digitalisierung lag im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt auf der Grant Thornton-eigenen Assurance Technology Plattform "Leap", die in der Prüfungssaison 2022/2023 erstmals eingesetzt wurde. Die cloud-basierte Prüfungssoftware ermöglicht eine deutlich verbesserte und einfachere Zusammenarbeit und Kommunikation mit unseren Mandanten sowie intern. Der Einsatz dieser Software wurde durch umfangreiche Data-Analytics-Ansätze flankiert, die vermehrt im Zuge der Prüfungs- und Beratungsleistungen Anwendung finden. Zu den herausragenden Mandatsgewinnen im Geschäftsbereich Audit & Assurance zählt die Porsche Automobil Holding SE als erstes Mandat innerhalb der DAX40. Im Geschäftsbereich Advisory konnte vor allem die Service Line Deal Advisory trotz des schwachen konjunkturellen Umfelds weiter wachsen. Herausragende Beratungsprojekte waren u.a. Rite-Hite, einer der Weltmarktführer im Bereich Verladetechnik, der Nutzfahrzeughersteller MAN, Building Materials Europe (BME), die in Deutschland unter der Baumarkt-Kette Hornbach bekannt sind, oder der Stahl- und Metallhändler Klöckner. Neben einem starken Fokus auf ESG-Beratung richtet der Geschäftsbereich Advisory seinen Blick verstärkt auch auf KI-Themen und darunter die Frage, wie etwa ChatGPT die Wertschöpfungsprozesse im M&A verändern wird. Generell geht Advisory bei Grant Thornton optimistisch ins laufende Geschäftsjahr und hat sich trotz der instabilen geopolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten eine ehrgeizige Wachstumsagenda von über 20 Prozent gesetzt. Der Geschäftsbereich Legal hat ambitionierte Wachstumspläne, die sowohl durch organisches Wachstum als auch über strategische "lateral hires" erreicht werden sollen. Einhergehend mit dieser Wachstumsstrategie will Grant Thornton das bestehende Angebotsportfolio mit Blick auf die Bedarfe der Mandanten auch fachlich ergänzen und zu dem bereits bestehenden Full-Service-Angebot im Zivilrecht weitere Rechtsgebiete erschließen. Intern fokussiert sich Legal auf eine noch stärkere Vernetzung mit den anderen Geschäftsbereichen, um in Richtung Mandanten als One-Stop-Shop aufzutreten. Kurz- und mittelfristiges Wachstumspotential besteht v.a. in den Bereichen Public Sector, Corporate, M&A, Litigation, Real Estate, Arbeitsrecht, IT-Recht und Digitales. ESG, Cyber und Financial Services als Wachstumstreiber der Zukunft Der Beratungsbedarf rund um ESG (Environmental, Social, Governance) in der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsbranche wächst stetig. In den kommenden Jahren wird das Feld zu einem wichtigen Pfeiler des Unternehmenswachstums werden. Grant Thornton begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und berät in diesem Zusammenhang unter anderem zu Compliance-Fragestellungen, flankiert durch weitere ESG-Angebote wie Green Finance oder ESG Due Diligence. Um den breiten Beratungs- und Prüfungsbedarf zu adressieren, verstärkt Grant Thornton dafür weiter die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Aufgrund der unverändert komplexen regulatorischen Anforderungen und dem erheblichen Wettbewerbsdruck, mit denen sich die Unternehmen im Finanzsektor konfrontiert sehen, erwartet Grant Thornton weiterhin eine hohe Nachfrage nach Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen in diesem Bereich. Nicht zuletzt um neuen Anforderungen, wie z.B. ESG und DORA im Kontext international ausgerichteter Geschäftsmodelle, zu entsprechen, wird die Expertise in den Geschäftsbereichen noch enger verzahnt und die Zusammenarbeit im internationalen Grant Thornton Netzwerk weiter verstärkt. Cyber angriffe gelten mittlerweile als größtes Unternehmensrisiko. Nur wenige Unternehmen sind auf die breite Bedrohungslage eingestellt, der Bedarf an moderner Cyber-Security-Infrastruktur, den passenden Personalressourcen und übergreifender Governance wächst. Grant Thornton bietet seinen Mandanten mit Cyber Advisory, Cyber Incident Response, Prozess- und Technologieberatung sowie Managed Security Services, ergänzt um Einstiegsprodukte wie "Digital-Health-Check" oder "Digital Maturity Assessment", die Grundlage für eine sichere, ganzheitliche digitale Transformation. Das breit aufgestellte Digitalisierungs-Expertenteam, das sowohl auf Corporate-Ebene Projekte umsetzt als auch in den Geschäftsbereichen innovative Technologien, Tools und Plattformen, bspw. auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) (weiter)entwickelt, ist eng vernetzt in einem starken Ökosystem aus Partnerschaften mit Wissenschaft, Start-ups und Vereinen. Deutsche Grant Thornton-Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft Mit dem Wechsel zum neuen Geschäftsjahr 2023/24 startete das neue Vorstandsteam: (https://www.grantthornton.de/presse/heike-wieland-bloese-neue-vorstandssprecher in-von-grant-thornton/) Vorstandssprecherin Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse führt als CEO die Gesellschaft und vertritt Deutschland als Mitglied im Board of Governors im Führungsgremium von Grant Thornton International. Im Vorstand stehen ihr Dr. Jan Merzrath und Marc A. Sahner zur Seite. Das Vorstandstrio leitet die strategisch wichtigen Bereiche People & Culture, Communications, Clients & Markets, Sustainability, Quality und Technology. Zugleich steuern sie das Geschäft zusammen mit den Geschäftsbereichsleitungen für Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Ziel des neuen Vorstandsteams ist der weitere Ausbau von Mandaten im gehobenen internationalen Mittelstand. "Unser Fokus liegt klar auf weiterem Wachstum, organisch wie anorganisch", sagt Dr. Heike Wieland-Blöse. "Dazu beraten wir unsere Kunden über Geschäftsbereiche, Standorte und nicht zuletzt über Ländergrenzen hinaus in der Tiefe und Breite intensiv und individuell." Einen Meilenstein erreichte Grant Thornton im März 2023 mit der Porsche Automobil Holding als erstes DAX40-Mandat - ein Erfolg, der zeigt, dass die Fortentwicklung von Grant Thornton in die Positionierung als Qualitätsanbieter zutreffend am Markt gewertet wurde. "Entscheidend für eine Mandatszusage ist aber für uns nicht die Börsennotierung, sondern ob wir davon überzeugt sind, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern zu können. Dafür braucht es eine entsprechende personelle und fachliche Aufstellung, national und international", so Wieland-Blöse. Um den wachsenden Beratungs- und Prüfungsbedarf abzudecken, hat sich Grant Thornton im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 650 neuen Mitarbeitenden, davon 30 neue Partner, verstärkt. "Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels sind unsere personellen Zugewinne ein starkes Zeichen für unsere Zukunftsorientierung und Grundlage der konstant hohen Qualität unserer Arbeit", erklärt Wieland-Blöse. "Das Geschäftsjahr 2022/23 ist für uns nicht nur wirtschaftlich sehr positiv gelaufen. Wir sind gewachsen und konnten in zukunftsweisenden Bereichen wie ESG oder Cyber an entscheidenden Stellschrauben drehen". Für das kommende Jahr sieht Wieland-Blöse Grant Thornton damit ideal aufgestellt. Auch das Netzwerk Grant Thornton International, das seine Jahreszahlen im Dezember 2023 herausgegeben hat, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit weiterem Wachstum und einem weltweiten Gesamtumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar zurück (https://www.grantthornton.global/en/press-releases/press-releases-2023/g rant-thornton-grows-global-revenues-to-a-record-usd7.5-billion/) . Über Grant Thornton Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 1.900 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 73.000 Mitarbeitenden in 149 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. http://www.grantthornton.de Kontakt: Angela Ott Leiterin Unternehmenskommunikation +49 172 8434291 mailto:angela.ott@de.gt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/5709100 OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft