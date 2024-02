Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Trump/Ukraine-Hilfen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Trump/Ukraine-Hilfen:

"Trump will Chaos - je mehr, desto besser - um damit Wahlkampf zu machen. Wie die Lemminge sind ihm die Republikaner in den vergangenen Tagen gefolgt. Die Leidtragenden des Verrats sind nun die Menschen in der Ukraine, die sich dem russischen Aggressor entgegenstellen. Sie kämpfen für jene Freiheit, die republikanische Politiker einst wie ein Banner vor sich hertrugen. Lassen die USA Europa mit dem Ukraine-Krieg allein, hilft das vor allem einem: Wladimir Putin."/DP/jha