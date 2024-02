Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu EU-Klimapläne und CCS

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu EU-Klimaplänen und CCS:

"CCS und verwandte Technologien, das Einfangen von Treibhausgasen also, all dies klingt exotisch und ziemlich weit weg. Aber genau so war es auch vor 20 Jahren, als der Handel mit Verschmutzungsrechten Gestalt annahm. Heute ist das Alltag. Genau so wird es mit den verschiedenen CCS-Formen kommen. Allerdings ist CCS keine Wunderwaffe gegen den Klimawandel. Für unvermeidbare Emissionen aus Industrieanlagen gibt es jedoch keine Alternative."/DP/jha