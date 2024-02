Das war der Handelstag, 08.02.2024 🔴 Öl erreicht neue Höchststände im Februar - Der S&P 500 bleibt bei 5000 Punkten

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages. Tops und Flops an den Börsen

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die Indizes an der Wall Street werden heute überwiegend höher gehandelt - Nasdaq legt um 0,2% zu, Russell 2000 erholt sich, während Dow Jones und S&P 500 unverändert handeln

Die europäischen Börsenindizes wurden heute überwiegend höher gehandelt - der deutsche DAX legte um über 0,2% zu, der französische CAC40 stieg um 0,7%, der niederländische AEX stieg um 1,6% und der italienische FTSE MIB schloss fast 0,3% höher. Der britische FTSE 100 war mit einem Minus von 0,4% das Schlusslicht.

US-Finanzministerin Yellen sagte, es sei offensichtlich, dass es Verluste und Stress bei Gewerbeimmobilien geben werde, aber sie glaube nicht, dass dies ein systematisches Risiko sei.

BoE Mann sagte, sie habe bei der letzten Sitzung der Bank of England für eine Zinserhöhung gestimmt, da sie das Risiko einer anhaltenden Inflationsdynamik und einer eingebetteten Persistenz sieht

EZB Holzmann sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr nicht senken werde

Fed Barkin sagte, dass die kommenden Inflationsdaten wahrscheinlich günstig ausfallen werden, dass aber immer noch Aufwärtsrisiken für die Inflation bestehen. Barkin sagte, dass er mehr Daten benötige, um Vertrauen in die sinkende Inflation zu schaffen und dass die Fed sich mit ihrer Entscheidung, die Zinsen zu senken, Zeit lassen könne

Fed Collins sagte, ihr Basisszenario für dieses Jahr sei ähnlich wie die 75 Basispunkte der Zinssenkungen im jüngsten FOMC-Dotplot

Die Lagerbestände des US-Großhandels stiegen im Dezember um 0,4 % gegenüber dem Vormonat (exp. 0,4 % gegenüber dem Vormonat). Die Großhandelsumsätze stiegen um 0,4% MoM (exp. 0,2% MoM)

US initial jobless claims came in at 219k (exp. 218k) while continued jobless claims reached 1.871 million (exp. 1.876 million)

Die Reserve Bank of India hat auf ihrer heutigen Sitzung die Zinssätze unverändert gelassen. Der Leitzins blieb erwartungsgemäß bei 6,50%.

Die Tschechische Krone fiel, nachdem die Tschechische Nationalbank heute eine unerwartet starke Zinssenkung vorgenommen hatte. Der Leitzins wurde von 6,75% auf 6,25% gesenkt (exp. 6,50%)

Die chinesische VPI-Inflation für Dezember lag bei -0,8% YoY (exp. -0,5% YoY), während die PPI-Inflation bei -2,5% YoY lag (exp. -2,6% YoY)

