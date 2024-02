Dax dürfte sich stabilisieren - US-Rekordjagd stützt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder aufhellen. Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,7 Prozent schwächer bei 16.921,96 Punkten geschlossen. Unternehmensgewinne über den Markterwartungen hatten den US-Index S&P 500 nach Handelsende in Europa am Mittwoch auf ein frisches Allzeithoch getrieben.

Auch am Donnerstag werden die Investoren zahlreiche Firmenbilanzen aus dem In- und Ausland zu verdauen haben, wie unter anderem von Siemens. Der Münchner Technologiekonzern sieht sich nach dem ersten Viertel des Geschäftsjahres 2023/24 auf Kurs.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.921,96

Dax-Future

17.030,00

EuroStoxx50

4.678,85

EuroStoxx50-Future

4.702,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

38.677,36 +0,4 Prozent

Nasdaq

15.756,64 +1,0 Prozent

S&P 500

4.995,06 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

36.901,97 +2,2 Prozent

Shanghai

2.853,85 +0,9 Prozent

Hang Seng

15.881,13 -1,3 Prozent

