Dax tritt auf der Stelle - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf der Hut geblieben.

Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 16.933 Punkten. Es sei ein typisches Verhaltensmuster, dass die Investoren nach dem Sprung auf ein Allzeithoch erst einmal Kasse machten, sagte Frank Sohlleder, Marktanalyst für ActivTrades. Der deutsche Leitindex hatte am Dienstag eine neue Bestmarke markiert. An den US-Börsen hatte sich die Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt.

Bei den Unternehmen rutschten Siemens nach den Zahlen um mehr als zwei Prozent ab. Beim Jahresauftakt habe vor allem die starke Auftragslage herausgestochen, während die Umsätze ein wenig unter den Erwartungen gelegen hätten, sagte ein Händler. Die Aktien von Nemetschek zogen indes um mehr als drei Prozent an. Die Münchner Softwarefirma hat den Gewinn im abgelaufenen Jahr trotz der Umstellung von Lizenzverkäufen auf Abo-Modelle stabil gehalten. Auch Verbio konnte mit seinen Zahlen punkten. Die Aktien des Biospritherstellers kletterten um mehr als fünf Prozent.

