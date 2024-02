Pressestimme: 'Die Glocke' zu Balkan-Reise/Pistorius

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Balkan-Reise/Pistorius:

"Der Westen muss Flagge zeigen und Perspektiven bieten, will er nicht Russland das Feld überlassen, das nur darauf wartet, in der Region zu zündeln und an Einfluss zu gewinnen. Die geostrategische Bedeutung des Westbalkans für EU und Nato kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sicherheit und Stabilität zu fördern, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und die demokratische Transformation zu unterstützen, liegt daher im ureigensten Interesse der Europäer."/yyzz/DP/he