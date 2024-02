Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel:

"Es kann eigentlich kaum noch schlimmer werden. Das halbe Land zerstört, Millionen obdachlos, die Palästinenser-Hilfsorganisation der UN diskreditiert, tausende Tote - und keine Aussichten auf Frieden, geschweige denn auf einen eigenen Palästinenserstaat. Der Gaza-Krieg, die blutige Rache für das schlimmste Verbrechen, das Juden seit dem Zweiten Weltkrieg angetan wurde, hat alle Hoffnung zunichte gemacht. Doch, wie so oft in ausweglosen Situationen, kann sich gerade dann das Undenkbare entfalten. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden arbeitet an genau so einer Lösung, die zwingend einen israelischen und einen palästinensischen Staat vorsieht. Wer an der Möglichkeit eines eigenen palästinensischen Staates zweifelt, sollte sich die Frage stellen: Wie wird es ohne diesen Staat weitergehen?"/yyzz/DP/he