Primark will 117 Millionen Euro in britische Filialen stecken

London (Reuters) - Der Billig-Modehändler Primark setzt auf den physischen Einzelhandel und will umgerechnet 117 Millionen Euro in sein britisches Filialnetz investieren.

Im laufenden Geschäftsjahr sollten drei neue Geschäfte eröffnen und bereits bestehende Shops erweitert werden, teilte die Tochter des britischen Mischkonzerns Associated British Foods am Donnerstag mit. Fast 700 neue Arbeitsplätze sollten geschaffen werden. Zudem wolle Primark 2025 zwei weitere Geschäfte in Großbritannien eröffnen. Die Kette bietet ihre Mode derzeit in über 400 Geschäften in 16 Ländern an, darunter in Deutschland und den USA. Bis Ende 2026 sollen es 530 Geschäfte sein. Der Billig-Modehändler meidet nach wie vor den Onlinehandel, testet aber Click & Collect-Angebote.

