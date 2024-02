Scholz bricht nach Washington auf - Treffen mit Biden am Freitag

BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht an diesem Donnerstag zu seinem dritten Washington-Besuch seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren auf. Am Freitag will er im Weißen Haus US-Präsident Joe Biden treffen und mit ihm über die Militärhilfe für die Ukraine, den Konflikt im Nahen Osten und den Nato-Gipfel im Sommer sprechen.

Nach seiner Ankunft am Donnerstagabend ist Scholz zunächst mit Kongressabgeordneten verabredet. Am Freitagmorgen steht ein Frühstück mit amerikanischen Unternehmern auf seinem Programm.

In den USA haben gerade die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl am 5. November begonnen, bei der Biden erneut antreten will. Als wahrscheinlichster Herausforderer gilt der frühere US-Präsident Donald Trump./mfi/DP/jha