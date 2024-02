VENCORA UK Limited veröffentlicht die provisorische Meldung des Endergebnisses des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Aktien der CREALOGIX Holding AG

Nach Ablauf der Nachfrist hat VENCORA UK Limited die provisorische Meldung des Endergebnisses ihres öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der CREALOGIX Holding AG mit einem Nominalwert von je CHF 8.00 veröffentlicht. Laut der provisorischen Meldung des Endergebnisses wurden, basierend auf vorläufigen Zahlen, bis zum Ablauf der Nachfrist 662'422 CREALOGIX-Aktien in das Angebot angedient.



Basierend auf vorläufigen Zahlen und einschliesslich der 725'746 CREALOGIX-Aktien, die VENCORA UK Limited von einigen CREALOGIX-Aktionären im Rahmen eines Aktienkaufvertrags – der noch nicht vollzogen wurde – erworben hat, sowie der 3'454 CREALOGIX-Aktien, die von der CREALOGIX Holding AG oder ihren Tochtergesellschaften gehalten werden, beläuft sich die Beteiligung von VENCORA UK Limited, ihren verbundenen Unternehmen sowie dieser anderen in gemeinsamer Absprache mit VENCORA UK Limited handelnden Personen zum Ende der Nachfrist auf insgesamt 1'391'622 CREALOGIX-Aktien, was 99.07 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von CREALOGIX Holding AG entspricht.



Die provisorische Meldung des Endergebnisses des Angebots sowie die Voranmeldung des Angebots, der Angebotsprospekt und alle anderen Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot von VENCORA UK Limited sind auf der für das Kaufangebot eingerichteten Website https://docshare-red.vercel.app verfügbar.



Das öffentliche Kaufangebot der VENCORA UK Limited stellt nach Ablauf der Nachfrist einen Kontrollwechsel im Sinne der Bedingungen der 1.5% Wandelanleihe 2019 – 2024 der Crealogix Holding AG dar. Die Obligationäre werden gemäss den Bedingungen der 1.5%-Wandelanleihe 2019 – 2024 über ihre Rechte informiert.



Die definitive Meldung des Endergebnisses des Angebots wird voraussichtlich am 13. Februar 2024 veröffentlicht.



