Warmwasserversorgung durch Vulkanausbruch auf Island unterbrochen

REYKJAVIK (dpa-AFX) - Ein erneuter Vulkanausbruch auf Island hat die Warmwasserversorgung in dem betroffenen Gebiet gekappt. Die isländischen Behörden riefen daher am Donnerstag die Notstandsstufe für die Region auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik aus. Die Warmwasserleitung sei kaputt, was einen Mangel an heißem Wasser in der Region Sudurnes verursacht habe, teilte die Zivilschutz- und Polizeibehörde am Nachmittag mit. Sie rief die Bewohner und Unternehmen auf der Halbinsel zum Strom- und Wassersparen auf. Der nahegelegene Flughafen Keflavík - Islands internationaler Flughafen - stand ohne warmes Wasser da.

Der erneute Vulkanausbruch hatte am Donnerstagmorgen nördlich des Küstenortes Grindavík begonnen. Aufnahmen aus dem Gebiet zeigten, dass die Lavamassen über eine Straße in der Region flossen. Wie lange der Ausbruch anhält, ist noch unklar./trs/DP/jha