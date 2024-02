Dataïads baut seine Ambitionen in Europa mit der strategischen Ernennung des Branchenveteranen Benjamin Coiffé aus

Dataïads hat mit der Ernennung von Benjamin Coiffé zum Client Partner, der sich um das Wachstum in Schlüsselregionen wie Italien, Spanien und der Schweiz kümmern wird, einen wichtigen Schritt zum Ausbau seiner Präsenz in Europa getan. Coiffé hat ein Team für internationale Entwicklung vervollständigt und bringt über 18 Jahre Branchenerfahrung mit, die er in Positionen bei großen Unternehmen wie Google und Triplelift sammeln konnte, was ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Team von Dataïads macht.

Das Unternehmen verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum auf dem französischen Markt, schloss innerhalb von 18 Monaten 50 Verträge ab und beschaffte 5 Millionen Euro Startkapital. Coiffé stößt zu einem starken internationalen Vertriebsteam, das den europäischen Markt bedient, und konzentriert sich zudem auf internationale strategische Sektoren in Frankreich, einschließlich Luxus sowie Schönheit und Gesundheit. Ziel ist es, die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen E-Retailer konfrontiert sind, wie zum Beispiel hohe Absprungraten bei KI-generierten Werbekampagnen und eine suboptimale Leistung auf Produktdetailseiten (Product Detail Pages, PDPs).

Dataïads möchte mit seiner SaaS-Plattform das Erlebnis nach dem Klick revolutionieren, indem es hyper-personalisierte Landing Pages erstellt, die die Konversionsrate erheblich steigern und die Absprungrate reduzieren. Mit diesem Ansatz konnte bereits ein durchschnittlicher Anstieg des Return On Ad Spend (ROAS) von 15 % erzielt werden, was die Standards für die Rentabilität digitaler Werbung neu definiert hat.

Raphaël Grandemange, CEO von Dataïads, betonte den bedeutenden Moment für das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Effizienz der digitalen Werbung in Europa zu verändern. Er unterstrich Coiffés umfangreiche Kenntnisse der Technologielandschaft und seine Expertise in der Geschäftsentwicklung als Schlüssel für die Expansion und den Einfluss von Dataïads in ganz Europa.

Coiffé äußerte sich begeistert über seinen Wechsel zu Dataïads und wies auf das Potenzial des Unternehmens hin, E-Commerce-Unternehmen dabei zu unterstützen, den bei der Werbeautomatisierung verlorenen Mehrwert wiederzuerlangen und Smart PDPs für Skalierbarkeit und Leistung zu nutzen. Mit seiner Ernennung sollen die Fähigkeiten von Dataïads erweitert und die digitale Werbelandschaft in Europa neu definiert werden, wodurch das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz im Bereich der Digitalisierung unterstrichen wird.

Über Dataïads

Dataïads wurde im September 2021 von Raphaël Grandemange, Benjamin Cozon und Thibault de Broissia gegründet und bietet eine SaaS-Lösung an, die KI-gesteuerte Technologie zur Erstellung personalisierter, auf jeden Marketingkontext abgestimmter E-Commerce-Landing-Pages für Werbekampagnen nutzt. Die Lösung hilft Digital- und Marketingmanagern, ihren ROAS um ca. 15 % zu optimieren, die Absprungrate zu senken und die Konversionsrate zu steigern. Das Unternehmen hat bereits über fünfzig Kunden in 17 internationalen Märkten unterstützt, unter ihnen namhafte Unternehmen wie Decathlon, Group SEB und LVMH. Weitere Informationen erhalten Sie unter dataiads.io.

Presse: Yann Tran - yann@dataids.io - +33789882512