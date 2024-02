Dax kämpft weiter mit 17.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit knappen Gewinnen in den letzten Handelstag der Börsenwoche gestartet. Die viel beachtete Marke von 17.000 Punkten erwies sich in der Frühe trotz neuer Rekorde mancher US-Indizes als zu hoch: Binnen der ersten Minuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,09 Prozent auf 16.979 Zähler nach oben.

Nach seinem Rekordhoch am Dienstag bei rund 17.050 Punkten war der Dax bisher nicht mehr nachhaltig über die psychologisch wichtige Marke von 17 000 Zählern hinausgekommen. Die aktuell geringe Schwankungsbreite im wichtigsten deutschen Börsenbarometer führt Jochen Stanzl von CMC Markets auf eine Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern zurück. Generell ist die Stimmung an den Börsen aber gut, sodass sich auf Wochensicht für den deutschen Leitindex ein kleines Plus abzeichnet.

Der MDax der 50 mittelgroßen Titel legte am Freitagmorgen um 0,13 Prozent auf 25.821 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent auf 4705 Zähler, nachdem er am Vortag erstmals seit 2001 wieder über 4700 Punkte geklettert war.