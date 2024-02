Dax kommt zum Handelsstart kaum vom Fleck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss mit einem Mini-Plus in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 16.977 Zähler. "Solange es dem Dax nicht gelingt, sich oberhalb von 17.000 Punkten zu etablieren, sind die Korrekturrisiken erhöht", schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Zuletzt hatte der deutsche Leitindex am Dienstag mit 17.049,52 Zählern eine Bestmarke markiert. Positiv aufgenommene Konzernbilanzen und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der großen Notenbanken in diesem Jahr haben den Dax zuletzt nach oben getrieben.

Mit zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Beiersdorf, die 1,8 Prozent nachgaben. Ein Umsatz im vierten Quartal unter Markterwartungen beim Rivalen L'Oreal sorgte laut Händlern für Verdruss. Die Titel von L'Oreal gaben sechs Prozent nach.

Im MDax schossen Carl Zeiss Meditec trotz eines rückläufigen Gewinns im ersten Quartal um rund zwölf Prozent nach oben. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Firma ein Umsatzwachstum mindestens in Höhe des Marktwachstums, die Ebit-Marge solle sich erholen und das Ebit in etwa auf Vorjahresniveau liegen.

