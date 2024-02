Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Lage der Bundeswehr

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Lage der Bundeswehr:

"Der tiefer liegende Grund für die Misere der Bundeswehr ist das Mindset einer Gesellschaft, in der an allen möglichen Stellen harte Interessenkonflikte entstehen und die Bereitschaft dramatisch abnimmt, über den Rand der eigenen Lesebrille zu gucken. Insofern zeigen die Mängel bei der Bundeswehr auch die objektiven Grenzen von Politik.

Nach einer etwaigen Wiederwahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA könnte das große Erwachen folgen. Doch sicher ist auch das nicht. Dass Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) als Kanzler den Schalter einfach so umlegen würde, darf bezweifelt werden. In der Opposition zum eigenen Nutzen die Regierung zu attackieren, ist das eine. In der Regierung harte Wahrheiten zu verkünden, etwas ganz anderes. Kanzler aus den Reihen der Union sind damit bislang eher nicht aufgefallen."