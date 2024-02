GOLD: Eingetrübtes Chartbild! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 10.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Gold muss sich per Tagesschluss wieder ├╝ber die SMA50 schieben und etablieren, wenn die Perspektive auf die 2.060/62 US-Dollar und ├╝bergeordnet an die 2.090/2.100 US-Dollar erhalten bleiben soll. Stellt sich Schw├Ąche ein und etabliert sich Gold unter der SMA20, so k├Ânnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die bis an die 1.989/87 US-Dollar gehen k├Ânnten.

ABSTRACT: Gold konnte sich j├╝ngst ├╝ber die SMA200 (aktuell bei 2.038,3 US-Dollar) schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging von hier aus wieder abw├Ąrts, allerdings zun├Ąchst nur moderat. Das Edelmetall hat in den letzten beiden Handelstagen nicht die Kraft gehabt, die SMA200 erneut anzulaufen. Stattdessen ging es zum Wochenschluss hin deutlich unter die SMA20 (aktuell bei 2.032,9 US-Dollar), unter der sich Gold auch etabliert hat. Damit hat sich das 4h Chart deutlich eingetr├╝bt. Solange das Edelmetall unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und m├Âglich, die die Anlaufziele erreichen k├Ânnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Aktuelle Gold Analyse am 10.02.2024:

Gold R├╝ckblick: (05.02.2024 - 09.02.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.030,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 2,10 US-Dollar ├╝ber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 5,10 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun├Ąchst nach und formatierte das Tief im Betrachtungszeitraum. Es ging am Montagnachmittag moderat aufw├Ąrts, wobei sich Gold erst am Dienstagnachmittag wieder in den Bereich der 2.030 US-Dollar schieben konnte. Es stellte sich am Mittwochnachmittag eine kleinere Erholungsbewegung ein, die aber sofort wieder abverkauft wurde. Bis Donnerstagmorgen ging es in einer Box seitw├Ąrts weiter. Der R├╝cksetzer am Donnerstagnachmittag wurde zur├╝ckgekauft, das Edelmetall konnte wieder in den Bereich der 2.030 US-Dollar laufen, gab dieses Level am Freitagnachmittag wieder auf. Es ging im Zuge des R├╝cksetzers erneut an und unter die 2.020 US-Dollar, zum Wochenschluss hin konnte sich das Edelmetall wieder ├╝ber diese Marke schieben und festsetzen. Gold ging bei 2.025,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Vorwoche festgestellt. Das Edelmetall hat den dritten Wochenverlust in diesem Jahr formatiert. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 2.042,8 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.044,5 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde minimal verfehlt, das Setup hat damit fast optimal gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.016,3 US-Dollar nicht ganz an unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 2.014,4 US-Dollar. Diese Marke wurde knapp verfehlt.

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall in dieser Handelswoche zum einen in einer engen Box seitw├Ąrts gelaufen ist, zum anderen nur eine gr├╝ne Tageskerze abgebildet hat. Es ging am Freitag wieder abw├Ąrts.

Das Edelmetall hat in der letzten Handelswoche versucht, sich wieder ├╝ber der SMA50 (aktuell bei 2.033,1 US-Dollar) zu etablieren, was nicht gelungen ist. Gold konnte sich von dieser Linie nicht nach Norden l├Âsen. Es ging am Freitag wieder unter die SMA20 (aktuell bei 2.029,7 US-Dollar). Es ging im Handelsverlauf zwar einige Male ├╝ber die SMA50, Gold hat es aber nie geschafft, sich ├╝berzeugend von der SMA50 nach Norden zu entfernen. Das Edelmetall hat nach wie vor das Problem sich ├╝ber dem Level bei 2.035/39 US-Dollar zu etablieren.

Mit dem Move unter die SMA20...

